Polititopper vil ha prestisjejobb

Flere lokale polititopper kjemper om jobben som leder for den nye fellesenheten for etterforskning og etterretning i Vest politidistrikt. Enheten skal avgjøre hvilke saker politiet skal prioritere. Den profilerte fagforeningslederen Kjetil Rekdal er blant søkerne, viser søkerlistene BT har fått tilgang til. Rekdal får blant annet konkurranse fra lensmann Kjell-Idar Vangberg (bildet), politistasjonssjef Tore Salvesen, enhetsleder Morten Ørn og Frode Karlsen, tidligere leder for økonomiavsnittet.