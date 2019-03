Politisk markering i Bergen sentrum

Klokken 11 arrangeres det en politisk markering på Torgallmenningen i Bergen til forsvar for den kunstneriske ytringsfriheten. Festspillene, Kunstskolen i Bergen og Den NationaleScene er blant 30 organisasjoner som stiller seg bak oppropet til støtte for kunstnerene bak teaterstykket "Ways of seeing".