Politimesteren anmeldt til spesialenheten

Det er etterforskningen av den såkalte Osen-saken som gjør at politimannen Kenneth Berg har anmeldt politimester Kåre Songstad og leder av påtaleenheten, Gunnar Fløystad til Spesialenheten.

– Vi opplever at det var mangelfull etterforskningsledelse, en mangelfull etterforskningsplan, manglende ressurssetting og manglende kvalitetssikring av oppgaver, sier Bergs advokat Birthe Eriksen til TV 2.

Varslet om saken i fjor

ANMELDT: Også Gunnar Fløystad, som er leder for påtaleenheten i Vest politidistrikt, er anmeldt for grov uforstand i tjenesten. Foto: Anette Berentsen / NRK

Forretningsmannen Reidar Osen skal ha blitt overfalt og mishandlet av tre maskerte menn som krevde ham for penger i desember 2015.

Etter fire ukers intens jobb for å finne de ukjente gjerningsmennene, ble etterforskningen trappet ned. Kenneth Berg var den eneste etterforskeren som fikk jobbe videre med saken.

Berg valgte for et år siden å sende inn et varsel om ledelsens manglende prioritering av saken. Berg mener også det ble gjort feil i starten av etterforskningen.

Skal granske saken

Bergs advokat Birthe Eriksen sier til TV 2 at de har valgt å anmelde de to polititoppene for ikke å ha fulgt opp Riksadvokatens instrukser etter den såkalte Monika-saken i 2011.

Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten for politisaker bekrefter overfor TV 2 å ha mottatt anmeldelsen, og sier de vil undersøke saken.

– Det kan gå noen uker før vi bestemmer oss for å etterforske saken eller ikke, sier Hjelm-Hansen.