Politimeld etter vogntog-kontroll

To køyretøy fekk bruksforbod for manglande sikring av last og ein sjåfør vart politmeld for brot på døgnkviletida, då Vegvesenet gjennomførte kontroll på Hardangervidda i dag. Det vart gitt ut 20 skriftlege åtvaringar for brot på køyre- og kviletida.