Politikrangel foran sykkel-VM

Tillitsvalgte i politiet og Politidirektoratet er ikke enige om avtalene som skal gjelde når politifolk fra andre distrikter beordres til å jobbe i Bergen under sykkel-VM, skriver VG. Vest politidistrikt har anslått at de trenger nærmere tusen politifolk under arrangementet, og skal hente ansatte fra andre distrikt. Konflikten står om vilkårene for politi som beordres til å reise til Bergen.