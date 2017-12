Politiker mistenkes for opp til 17 overgrep

– Arbeidet har avdekket 10 til 15 nye fornærmede. Flere av dem hevder at de som barn ble misbrukt av mannen i 40-årene. Mistanken dreier seg om seksuell omgang og andre seksualforbrytelser, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge til Bergens Tidende.

AVDEKKET FLERE: Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge sier at de vurderer å ta flere av de antatte overgrepstilfellene inn i siktelsen mot mannen. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Noen av sakene skal være foreldet og strekke seg tilbake til 1980-tallet, opplyser hun til avisen.

Aktiv politiker frem til pågripelsen

Politikeren møtte i kommunestyret helt til mars i år. Da saken ble kjent i mai, var politikeren siktet for overgrep mot ett barn under ti år. Allerede da satt politiet på opplysninger om at flere kunne ha vært utsatt for overgrep av lokalpolitikeren.

– Etterforskningen vil også rettes mot å avdekke om siktede har begått overgrep mot flere, sa Knutsen-Berge til NRK.

Siktelsen ble etter hvert utvidet til to barn. Mannen er ikke i familie med dem som har anmeldt. Politiet fant også overgrepsmateriale på mannens datamaskin.

Forsvarer overrasket

USKYLDIG: – Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Eirik Nåmdal. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mannens forsvarer Eirik Nåmdal er overrasket over opplysningene som politiet nå gir.

– Jeg er litt usikker på hva de sikter til. De sier at noen av sakene strekker seg tilbake til 1980-tallet. Vel, da var også min klient et barn, påpeker Nåmdal overfor NRK.

Hans klient erkjenner ikke straffskyld, verken for de to tilfellene av overgrep han er siktet for eller noen av de andre tilfellene, hvis de eventuelt skulle bli en del av siktelsen.

Reagerer på avhør

Nåmdal har reagert på hvordan politiet har gått frem i noen av avhørene for å få informasjon fra vitner.

– De har vært klare på hva de har vært ute etter, at avhøret skal dreie seg om ham, og om forhold 20 år tilbake i tid. Det er veldig uheldig, sier Nåmdal.

Tingretten sa seg enig med Nåmdal i en kjennelse i august, da dommeren skrev at informasjonsverdien i avhørene måtte vurderes i lys av at politiet hadde satt en klar ramme for hvorfor de henvendte seg til vitnene.

Mannen ble dømt i 2002 for utuktig omgang med barn under 16 år. Straffen ble gjort betinget, og straffen ble utsatt med prøvetid. Forholdet var fra da mannen var 19 år gammel.

– Grov sak

Einar Drægebø er bistandsadvokat for fire fornærmede i saken. Han hadde ikke anledning til å kommentere saken overfor NRK i dag. Til BT karakteriserer han saken som grov:

BISTANDSADVOKAT: Einar Drægebø. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Siktelsen omfatter svært alvorlige overgrep som har pågått over tid og mot flere personer. Det er overgrep der den siktede har utnyttet sin posisjon. Han har fungert som tillitsperson, og til dels som omsorgsperson, for flere av barna.

Det siste året har minst tre lokalpolitikere i Hordaland vært under etterforskning for overgrep mot barn. En av dem skal møte i retten i januar, tiltalt for overgrep mot fire barn.