Politikarane i Hordaland seier nei til vindkraft på land

Noregs vassdrag- og energidirektorat (NVE) la i april fram forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. No er ramma ute på høyring, og fylkeskommunane er mellom partane som skal få seie sitt.

Onsdag blei saka handsama i utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland.

I innstillinga til fylkestinget går utvalsmedlemma frå alle parti samrøystes imot meir bygging av vindkraft på land i fylket.

«Hordaland fylkeskommune krev at alle areal i Hordaland blir tekne ut av nasjonal ramme for vindkraft. Det er særs omfattande konfliktar knytt til planane», skriv politikarane.

Utvalsleiar Tor André Ljosland (KrF) seier alle partia står bak eit tydeleg nei til vindkraftplanen.

– Vi seier nei til vindkraftplanen og vil ta ut dei to områda i Hordaland. Vi meiner det er store manglar i planen. Naturmangfald, friluftsliv og reiseliv er ikkje godt nok varetatt.

Innstillinga frå utvalet Ekspandér faktaboks Hordaland fylkeskommune ser behovet for fornybar energi og er positiv til at det vert arbeidd med nasjonale rammer for vindkraft. Hordaland fylkeskommune meiner likevel at vindmøller bør utviklast til havs og er difor imot at det etablerast rammer for i Hordaland fylke. Hordaland fylkeskommune vil unngå sårbar natur og landskap for friluftsliv, reiseliv og kulturminne blir utsatt for vindkraftutbygging og dermed øydelagt for framtida. Hordaland fylkeskommune krev alle areal i Hordaland blir tekne ut av nasjonal ramme for Vindkraft. Det er særs omfattande konfliktar knytt til planane, m.a. vedrørande regionale og nasjonale verdiar innan landskap, friluftsliv, naturmangfald, kulturminne/kulturmiljø og reiseliv. Den føreslåtte Nasjonalramma for vindkraft frå NVE har vesentlege manglar i utgreiinga og Hordaland fylkeskommune kan ikkje akseptere premissar og metodar som er lagt til grunn i utgreiinga.

– Stor skepsis

NVE har på oppdrag frå Olje- og energidepartementet peika ut 13 område i Noreg som dei meiner er best eigna for vindkraft.

Mellom dei er Nordhordland og Gulen i Hordaland og Sogn og Fjordane og Sunnhordland og Haugalandet i Hordaland og Rogaland.

– Det er stor skepsis til vindkraftutbygging på land i alle parti. Så har vi peika på alternativ, mellom anna å sjå på vindkraft til havs, seier Ljosland.

Saka skal endeleg handsamast i fylkestinget 1.–2. oktober. I utvalet som no har sagt nei sit representantar for Frp, Arbeidarpartiet, Høgre, KrF, Senterpartiet og Venstre/MDG.

– Dei same partia er representerte med stort fleirtal i fylkestinget. Eg har heller ikkje høyrt at dei andre partia vil vere ueinige, seier Ljosland.

STERK MOTSTAND: Rundt 400 menneske møtte i vår opp i Stordalen i Masfjorden i protest mot store vindkraftplanar i Nordhordland. Foto: Børge Brundtland / Nordhordland Turlag

Viktig for veljarane

Vindkraft har engasjert mange i valkampen. Før valet svarte nær ein tredel av veljarane i Vestland i ei NRK-undersøking at vindkraft-saka påverka kva parti dei ville stemme på.

Ljosland meiner signalet frå fylkespolitikarane, saman med motstanden i befolkninga, er noko både NVE og Stortinget bør lytte til.

– Det viktigaste er den folkelege motstanden. Vi sender eit tydleg politisk signal på toppen av det.

MOT: Tor Andre Ljosland (KrF) vil ikkje ha meir vindkraft på land i Hordaland. Foto: Sølve Rydland / NRK

Det same har fleire andre fylke gjort.

Eit samla fylkesutval i Sogn og Fjordane har også sagt nei til den nasjonale ramma for vindkraft. Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) vil ha regional råderett over vindkraftutbygging, og at kommunane skal ha eit sterkt ord med i laget.

I juni sa også eit fleirtal av fylkespolitikarane i Trøndelag nei til vindkraftplanen.

