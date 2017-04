Politijakt på Laksevåg

En kvinne i 30-årene er satt i varetekt etter å ha innrømmet å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. – Patruljen hadde mistanke om ruskjøring og gjorde tegn til at bilen skulle stoppe. Det var ikke den kvinnelige sjåføren interessert i. Politiet måtte derfor kjøre etter henne oppover Laksevåg, men ikke i veldig høy fart. Kvinnen hold på å treffe to fotgjengere på et fortau, og bilen fikk skrens. Da klarte politiet å bruke sin bil til å sperre av for at bilen kunne kjøre videre, sier operasjonsleder Morten Kronen.