Politietterforskar varsla om manglande innsats – tvangsflytta frå stillinga

– Han seier at politihjartet hans dør, seier advokat Birthe Eriksen til NRK.

Ho er advokat for ein politimann som har varsla om det han meiner er alvorlege forsømingar ved politihuset i Bergen.

Mellom anna skal politiet ha lagt vekk alvorlege saker om overgrep mot kvinner utsett for menneskehandel, ifølge varslaren.

Politimannen meiner også at han er utsett for ulovleg gjengjelding frå leiinga i Vest politidistrikt, skriv VG som først omtala saka.

No varslar Eriksen søksmål mot staten ved Justisdepartementet.

Fjerna frå jobben

– Han føler at han blir nekta å vere politimann, slik han meiner det er riktig å vere politimann, seier Eriksen.

Varselet kom 9. november i fjor. Politibetjenten, som jobba ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, varsla om gjentekne tilfelle av det han hevda var manglande oppfølging og etterforsking av grove menneskehandelssaker.

Sakene handla mellom anna om grov vald og valdtekt av kvinner i ein sårbar situasjon.

– Etter at vi hadde levert varselet, tok politimannen permisjon og reiste til Afrika på eit humanitært oppdrag. Før han kom tilbake, fekk han beskjed frå leiinga om at han skulle flyttast frå avdelinga der han hadde jobba i fem år, seier Eriksen til NRK.

UROA: – Vi har vurdert det som høgrisiko for gjengjelding, seier advokat Brithe Eriksen om varselet frå politimannen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Varslaren blei flytta til eit nyoppretta saksmottak på politihuset i Bergen, der han betener publikum og tek imot politimeldingar.

– Dette er ein politimann med tung erfaring frå etterforsking av organisert kriminalitet og menneskehandel. No får han ikkje brukt kompetansen sin. Måten dette har skjedd på har vore ei enorm belasting, seier Eriksen.

«Problem med kvinnelige ledere»

Medan politimannen var i permisjon, fekk advokaten og fagforeininga hans eit brev frå politimeister Kaare Songstad der det vert retta fleire alvorlege skuldingar mot han.

Mellom anna vert han skulda for å ha eit problem med kvinnelege leiarar, skriv VG.

«Det oppfattes i flere situasjoner at NN har negative utfordringer med å innrette seg etter pålegg fra kvinnelige ledere,» heiter det i brevet.

KRITIKK: Politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt har i eit brev kome med sterk kritikk mot politimannen som varsla om manglande innsats mot grov menneskehandel. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Politimeisteren avviser også i brevet at det ligg føre brot på politimannen sitt varslarvern.

NRK har vore i kontakt med Vest politidistrikt, som ikkje har høve til å kommentere saka, fordi den framleis er til behandling hjå Politidirektoratet.

I brevet vert det også hevda at politimannen ikkje har vist vilje eller evne til å innrette seg etter dei prioriteringane som er gitt gjennom lov og instruks, og at han har hatt ei klar negativ innverknad på arbeidsmiljøet ved å ha gitt uttrykk for ei negativ haldning til leiinga.

Fleire varsel

Dei siste åra har det vore fleire varslinggssaker mot Vest politidistrikt. Mest omtala er politibetent Robin Scaefer sitt varsel om manglande etterforsking av drapet på Monika Sviglinskaja (8).

I 2016 varsla ein polititenestemann om manglande etterforsking av grove narkotikasaker.

– Den saka burde ført til ein prinsipiell debatt om politiet si handlingsplikt. Det ser rett og slett ikkje ut som ein lærer av tidlegare saker, meiner Eriksen.