Politiet: Narkotikanettverk avslørt

Bergenspolitiet mener de har knust et narkotikanettverk. Det var før jul i fjor at politiet gikk til pågripelse av to menn på 22 og 24 år. De er nå tiltalt for grov narkotikakriminalitet, skriver BA. Det er funnet en million kroner og mye narkotika.