Politiet: Dark Room-tiltalt (39) viste frem datteren og skrøt av overgrep

I desember må mannen i retten, tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og delt betydelige mengder bilder og filmer av seksuelle overgrep mot barn.

I materialet finnes grove overgrep mot barn ned i ettårsalderen, barn som er bundet fast, og barn som poserer seksuelt, ifølge tiltalen.

39-åringen fra Hordaland var blant de første som ble tatt i Vest politidistrikts operasjon «Dark Room».

– Han ble identifisert og aksjonert mot i februar 2016, etter at han hadde kontakt med en av dem prosjektet startet med, sier politiadvokat Janne Ringset Heltne.

Politiet fant 39-åringen på kontaktlisten til mannen som chattet med andre om seksuelle overgrep mot sitt ufødte barn.

Dømt i 2006

Dette var ikke første gang 39-åringen havnet i politiets søkelys for befatning med overgrepsmateriale.

I 2006 ble han dømt for oppbevaring av 66 barneovergrepsbilder, og politiet inndro blant annet en CD-plate merket «My pics».

Men den da 28 år gamle mannen slapp unna med betinget fengselsstraff – og sonet aldri de 30 dagene han ble dømt til.

Prøvetiden for fengselsdommen var to år. Men allerede før dommen i juli 2006 ble avsagt i retten, hadde mannen på nytt begynte å laste ned overgrepsmateriale, ifølge politiet.

Nedlastingen, og etter hvert delingen og chattingen, fortsatte han med både gjennom tiltaleperioden og prøvetiden, og helt frem til han ble pågrepet i februar i fjor, mener Heltne.

– Vi mener å kunne bevise at han sammenhengende har holdt på med dette i en tiårsperiode. At han siden januar 2006 har hatt befatning med overgrepsmateriale.

FLERE BLE AVSLØRT: I chattene har 39-åringen anbefalt nettsider med overgrep mot barn, og gitt råd om å skjule spor, ifølge tiltalen. Pågripelsen førte til at flere av kontaktene hans ble siktet, sier påtaleleder i Dark Room, Janne Ringset Heltne. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Foreslo overgrep mot egen datter

Mannen har selv en mindreårig datter. Politiet har etter pågripelsen etterforsket om hun er utsatt for overgrep, men ikke funnet dette bevist.

Men i chat med andre har 39-åringen både ytret ønske om å begå overgrep mot andres barn, og fortalt om overgrep mot sin egen datter, ifølge tiltalen:

Han har skrevet til flere kontakter at han har begått seksuelle overgrep mot datteren fra hun var liten. 39-åringen skriver også at han har begått seksuelle overgrep mot andre barn.

Til mannen som planla overgrep mot sitt ufødte barn, skrev 39-åringen at han ville betale for å ha seksuell omgang med mannens datter.

Til den samme mannen har 39-åringen vist frem datteren på webkamera, og foreslått at de skulle møtes for å begå overgrep mot barna sine.

39-åringen har også overfor en annen kontakt tilbudt seg å vise frem datteren på webkamera.

Mannen er grunnet innholdet i chattene blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 311, for å ha «produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn».

NETTVERK: Personene på overgrepsforumene kan ha hundrevis av kontakter, og politiet jobber med metodeutvikling for å få innsyn i slettede chattelogger. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Tiltalte har reist utenlands

39-åringen satt varetektsfengslet frem til juni i fjor. Da ble han løslatt, fordi faren for bevisforspillelse ikke lenger ble vurdert som sterk nok.

Siden da har han vært en fri mann. I påvente av straffesaken har han blant annet reist utenlands.

– Vi er kjent med at tiltalte har vært på reise etter at han ble løslatt fra varetekt. Utgangspunktet i norsk rett er at gjerningspersonene står fritt til å reise fra landet også under en pågående etterforskning, såfremt vilkårene for inndragning av pass ikke er oppfylt, kommenterer Heltne.

Mannens forsvarer, Ingvar Baug Frostad, er på ferie og har ikke kunnet kommentere saken. NRK har ikke kommet i kontakt med tiltalte.