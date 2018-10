Politiet: – Færre oppdrag enn venta

Vest politidistrikt er godt bemanna for å handtera den «atmosfæriske elva» som meteorologane har varsla om, men operasjonsleiar Per Algrøy seier det har vore færre oppdrag enn venta. – Det har vore mykje nedbør, men ikkje noko som har skapt ulukker eller alvorlege hendingar. Me hadde nok heilt klart venta fleire oppdrag, seier Algrøy tysdag kveld.