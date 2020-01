Politiet: – Alle dei involverte kjenner kvarandre

Tre menn er sikta for drap eller medverknad til drap etter at ei 29 år gamal kvinne og ein mann i 40-åra måndag blei funne drepne ved Osavatnet i Arna i Bergen måndag.

Politiet har vore svært tilbakehaldne med å gi opplysingar om relasjonane mellom dei involverte. Onsdag stadfesta politiet at alle dei involverte kjenner kvarandre.

– Det er altså ikkje snakk om tilfeldige offer, seier påtaleleiar Inger-Lise Høyland.

FUNNSTAD: Ein politibil sperrar Gullfjellsvegen eit stykke før funnstaden av dei to døde. Personane blei funne i tilknyting til ei elv. Foto: Ingvild Ulset / NRK

Bad om lukka dører

Onsdag blei to av dei sikta, to menn på 36 og 56 år, framstilt for fire vekers varetektsfengsling med full isolasjon. Politiet bad også om lukka dører i Bergen tingrett.

– Det er for å sikra at vitne ikkje får med seg opplysingar og blir påverka av det som kjem fram i media.

Den tredje drapssikta mannen, som blei pågripen på Lone tysdag, blir framstilt for varetektsfengsling torsdag. Det same blir mannen som er sikta for å ha øydelagt bevis.

Politiet utelukkar framleis ikkje at det kan bli snakk om fleire arrestasjonar.

– Dei kriminaltekniske undersøkingane held onsdag fram både i Hardangervegen og i Møllendalsveien, seier politiinspektør Tore Salvesen.

SENTRALT: Politiet var på plass ved denne adressa nær Bergen sentrum allereie måndag føremiddag. Politeit vil ikkje bekrefta at det er snakk om ein åstad, men omtalar Møllendalsveien som sentral for etterforskinga. Foto: Christian Lura / NRK

Takkar for tips

Det er framleis mange ubesvarte spørsmål i saka og heller ikkje i dag vil politiet seie når dei trur drapa har skjedd, når offera vart dumpa ved Osavatn og om det er gjort beslag av drapsvåpen i saka.

Onsdag morgon tok krimteknikarar med seg to bosspann frå hospitset i Møllendalsveien.

– Veit de motivet for drapa?

– Me har ikkje full oversikt over den totale hendingsgangen, svarar Høyland på spørsmål frå NRK.

Politiet seier dei har fått inn over 70 konkrete tips i saka. Dei ber framleis folk som har vore i området i Arna laurdag, søndag og måndag, om å komme med tips.

– Me vil nytta høve til å takka for tipsa som kjem inn, men vil understreka at me framleis er avhengig av tips frå folk som høyrer og les om saka, oppmodar Salvesen.

Onsdag har kriminalteknikarar heldt fram undersøkingane i hospitset i Møllendalsveien. Adressa blir omtala som sentral i politiet si etterforsking.

I tillegg til å ha gjort undersøkingar funnstaden ved Osavatnet, har politiet aksjonert mot eit kommunal bustadkompleks på Lone. Her blei den tredje drapssikta pågripen tysdag. Det blei også den fjerde sikta, som først blei tatt med inn som vitne.