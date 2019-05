Politiet vil ha tips om rømt mann

Politiet ber nå om tips fra publikum etter at en mann i 20-årene rømte ut et vindu fra tinghuset i Bergen. – Mannen er nordafrikansk, ca. 175 cm høy, har kort skjegg, og er kledd i en grønn jakke, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit. Mannen skulle ha en samtale med sin forsvarer over video. Mannen rømte gjennom et vindu, og skal ha løpt i retning Engen. – Vi har tre patruljer i rundt omkring i byen nå. Vi har ingen grunn til å tro at mannen er farlig, sier Kolltveit. Mannen skulle fremstilles for fengsling for brudd på Utlendingsloven.