Politiet vil gå gjennom videoar

Politiet har konfiskert mobilane til fleire av deltakarane som deltok på russefesten som kom ut av kontroll i helga. Festdeltakarane filma sjølv fleire av dei valdelege episodane, skriv Bergens Tidende. Politiet vil gå gjennom materiale i etterforskinga. Tre personar er sikta for vald mot politiet. Fire er sikta for ordensforstyrringar og for ikkje å ha fylgt pålegg frå politiet.