Politiet vet de faktiske forhold

Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon bekrefter i dag at de har en god oversikt over de faktiske forhold da en fregatt og et tankskip kolliderte natt til torsdag. – Det er derimot for tidlig å trekke en konklusjon. Det er fremdeles mange tekniske bevis å gjennomgå, sier politiinspektør Frode Karlsen.