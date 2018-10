Politiet undersøker uventet dødsfall på Haukeland

– Vi hadde et uventet dødsfall, og har rutinemessig varslet politiet og Helsetilsynet, sier Anne Taule, direktør for akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus, til NRK.

– Vi er veldig lei oss for dette og for utfallet for pasienten. Vår dypeste medfølelse går til de pårørende, sier Taule til BT, som først omtalte hendelsen.

Funnet av den døde mannen i 40-årene på akuttmottaket ble gjort mandag kveld. Taule ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet. Ifølge BT kom mannen inn med hjerteproblemer.

UNDERSØKER OM NOE STRAFFBART HAR SKJEDD: – Vi har startet undersøkelser for å avklare hva som har skjedd og om det kan ha skjedd et straffbart forhold. Vi har også begjært obduksjon av avdøde, sier politiadvokat Cathrine Krohn til BT. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Politiet har startet undersøkelser

Det skal ha blitt tatt EKG av ham, før han ble lagt på et rom alene.

Mannen skal ha blitt liggende mens andre pasienter fikk behandling. En stund etterpå ble han funnet død.

Politiet og Helsetilsynet bekrefter at de er varslet om saken.

