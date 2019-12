Politiet stoggar nyttårsfest

På Laksevåg i Bergen får ein person hjelp av politiet til å avslutte ein nyttårsfest hjå naboen. Festen skal vere så høglytt at bilete ramlar ned frå veggen. – No er festen over snart, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt.