Politiet sterkt synleg under VM: – Ynskjer ikkje våpen i fokus

Under opningshelga av sykkel-VM har store politistyrkar patruljert både og over bakken.

Alle polititenestefolk i teneste ber våpen.

– Å vera overdrive synleg er ikkje eit mål i seg sjølv og noko me helst vil unngå. Men politiet må ha ein viss nærleik for å gi publikum god beredskap, seier stabssjef ved Vest politidistrikt, Gustav Landro.

VÆPNA: Politet i Bergen er væpna under heile VM. Foto: Elise Farestveit / NRK

Ingen konkrete truslar i oppdatert vurdering

PST har i forkant av VM lagt fram ei eige trusselvurdering for arrangementet. PST vil ikkje sjølv kommentera vurderinga, og viser til Vest politidistrikt.

Landro opplyser at Vest politidistrikt er i fortløpande dialog med PST om trusselnivået mot arrangementet i Bergen. Han kan ikkje kommentera innhaldet i trusselvurderinga, men dempar ei eventuell uro publikum måtte ha for dei synlege styrka i bykjernen.

Ifølge stabssjefen legg trusselvurderinga seg på same nivå som den oppdaterte trusselvurderinga PST la fram i juni.

PÅ TAKET: Politiet har oversyn over Torgallmenningen frå eit nærliggande hustak. Foto: Lene Granli / NRK

– Det er ingenting konkret i dette trusselbiletet. Skulle det oppstå ein situasjon der vurderinga blir justert opp, er det noko me fortløpande vurderer opp mot arrangøren. Me er ikkje i nærleiken av å vera der, seier Landro.

Væpning både i Oslo og Bergen

Under Oslo Marathon i helga var også Oslo-politiet væpna. Overfor NRK opplyste Oslo politidistrikt at væpninga er eit resultat av ei rekkje arrangement i hovudstaden den siste veka.

– PST har bede oss vera oppmerksame på denne type arrangement, som heng saman med trusselvurderinga. Men det er ikkje utarbeidd noko spesielt i høve sykkel-VM som gjer at me væpnar oss som me gjer, opplyser stabssjefen i Bergen.

Den mellombelse væpninga er gjeldande til sykkel-VM er over.

SYNLEG I GATA: Politiet har stasjonert over fire hundre polititenestefolk i Bergen under sykkel-VM. Også bombegruppa og beredskapstroppen er sendt til byen. Foto: Elise Farestveit / NRK

Bombegruppe og beredskapstropp i Bergen

Både uniformerte og sivile politifolk frå andre deler av Politi-Noreg er stasjonerte i Bergen. I tillegg til ordinære politistyrkar er deler av bombegruppa, beredskapstroppen og andre «nasjonale bistandsressursar» på plass under meisterskapen.

Landro opplyser at polititenestefolka ber med seg handpistol ute. I tillegg er dei andre våpentypane politiet har, tilgjengeleg innanfor kort rekkevidd.

– Me vil ikkje at våpena i seg sjølv skal vera i fokus. Men dei er viktige for å kunna ha god beredskap i bakhand, som polititenestefolk kan gripa til raskt.

STABSSJEF: Gustav Landro i Vest politidistrikt opplyser at bemanninga er tredelt og handlar om logistikk, sikkerheit og beredskap. Arkivfoto. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Bombegruppa vil ikkje ha noko synleg rolle i bybilete, men er ein ressurs Vest politidistrikt kan bruka dersom situasjonar må sjekkast og klarerast fort, ifølgje Landro.

– Det er viktig for å halda arrangementet i gang utan noko form for risiko. Politiet sin synlegheit blir større dersom publikumsmengda går ned eller varierer. Difor kan det sjå ut som at det er mange politifolk enkelte plassar.

