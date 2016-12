Politiet rykket ut for å beskytte Aden – fant aldri bevis for at hun ble truet

– Det sto en politibil utenfor, og inne sto det to politifolk. En av dem var tungt væpnet. Det er første gang jeg har sett noe slikt i Norheimsund. Det var ganske absurd, sa Hans Edvard Olsen til NRK.

Han var blant tilhørerne da samfunnsdebattanten Amal Aden holdt foredrag på Kvam folkebibliotek i desember 2014. Hun skulle egentlig holde flere foredrag i Kvam, men sa det siste ble droppet i samråd med politiet, fordi hun mottok trusler etter et skolebesøk samme dag som hun besøkte biblioteket.

Den norsk-somaliske forfatteren og foredragsholderen har i lang tid fortalt om trusler hun har mottatt fra muslimer, som ikke liker måten hun står frem på som muslim og lesbisk. Den siste tiden har det blitt stilt spørsmål ved om truslene er reelle.

Blant annet har fylkesordføreren i Vest-Agder, Terje Damman (H), kritisert Aden for manglende dokumentasjon.

​Politiet bekrefter at Aden er truet

Oslo-politiet har imidlertid bekreftet at Aden er truet, og at de har iverksatt flere sikkerhetstiltak rundt henne.

«Vi vet at hun har mottatt trusler som ikke er anmeldt. Det betyr ikke at truslene ikke er reelle», skrev de nylig på sin Facebook-side.

Amal Aden Ekspandér faktaboks Forfatter, skribent, foredragsholder

Født i Somalia 1983, kom til Norge i 1996

Snakker gjerne om likestilling, homofile minoriteter, integrering, mestring, ytringsfrihet og det flerkulturelle Norge

Har gitt ut følgende dokumentarbøker: «Se oss. Bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne» (2008), "ABC i integrering - 111 gode råd om hvordan alle kan bli fullverdige borgere i det norske samfunnet" (2009), "Min drøm om frihet" (2009) , "Det skal merkes at de gråter - Om likestilling blant somaliere i Norge" (2011) og "Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger (2012)

I desember 2014 fortalte Aden NRK at truslene hun mottok i Kvam kom fra et fåtall personer i det muslimske miljøet. Hordaland Folkeblad meldte at det var lokale personer og noen fra Bergen som ifølge Aden skulle stå bak. Til NRK sa Aden at hun ble oppsøkt på hotellrommet, og måtte bytte hotell.

– Jeg mottok mange trusler, og følte det veldig ubehagelig. (...) Jeg møter mange folk som er uenige med meg. Denne gangen mottok jeg trusler fra folk som var sinte fordi jeg er lesbisk, og sa de ikke likte hvordan jeg så ut, sa Aden.

Les mer: Måtte voktes av politiet under foredrag

Politiet i Kvam: – Gjorde undersøkelser, men fant ingenting

LENSMANN: Terje Sperrevik. Foto: Marion Solheim / NRK

Lensmann Terje Sperrevik i Kvam og Samnanger varslet den gangen at de ville jobbe for å finne ut mer om truslene. Og politiet holdt saken varm utover i 2015, forteller Sperrevik i dag.

– Vi stilte opp innledningsvis og tok sikkerhetsbiten, og gjorde undersøkelser i ettertid. Vi hadde flere samtaler med lokale personer som vi mente kunne være aktuelle, sier Sperrevik.

Han forteller at de ikke mottok noen anmeldelse fra Aden, og heller ikke fikk navnet på noen av personene som skal ha stått bak truslene.

– Vi hadde ikke noen klare navn, men undersøkte litt rundt noen personer, sier Sperrevik.

Undersøkelsene til politiet var resultatløse.

– Det kom ikke noe ut av det. Vi kom ikke noe nærmere kjernen, sier lensmannen.

– Vi antar at det har vært noe

Sperrevik mener ikke det betyr at truslene ikke var reelle.

– Vi kan ikke konkludere med noe annet enn at vi tok det hun fremmet på alvor. Vi antar at det har vært noe, og har ikke grunn til å tro at det ikke var snakk om trusler.

– Hadde det vært lettere for dere hvis saken ble anmeldt?

– Ja, det kan du jo på en måte si. På den andre siden kunne jo også vi ha opprettet en sak på egen hånd, ut fra det vi hadde.

– Tok dere informasjonen om truslene alvorlig?

– Vi gjorde jo en del undersøkelser for å finne ut av dette, brukte litt tid på det, og mener vi tok det på alvor. Så ventet vi på litt mer opplysninger, fra Aden, blant annet, men mottok ikke noe mer. Ut i fra det vi hadde, så vi ikke at vi kunne komme så mye videre. Av og til må man også avgrense saker, og her hadde vi ikke så mange opplysninger å undersøke, og heller ikke noen anmeldelse. Vi mener vi gjorde et godt stykke jobb, men vi fant ikke nok til å sette i gang med noen straffesak, sier Sperrevik.

KVAM FOLKEBIBLIOTEK: Her fikk Amal Aden politibeskyttelse under et foredrag. Foto: Kvam kommune

Fant ikke bevis

Han understreker at politiet i Kvam ikke har noen grunn til å tvile på opplysningene de fikk fra Aden var reelle, men de fant altså aldri bevis for at det ble fremsatt trusler mot henne i Kvam.

– Nei, ikke utenom hennes ord på det, og hele settingen og innledningen til saken, med beskrivelser av enkelte personer og bevegelsene deres, sier Sperrevik.

Amal Aden ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til Oslo politidistrikt.

– Politiet sier de tok saken alvorlig, men har ikke funnet dem som sto bak truslene. Hva tenker du om det?

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Dette er jo en gammel sak. Du kan ta kontakt med Oslo-politiet, det er de jeg forholder meg til, sier Aden.

– Etterforsker vanligvis ikke trusler i andre distrikter

Ved pressevakten i Oslo politidistrikt får NRK opplyst at de vanligvis ikke etterforsker trusler fremsatt i et annet distrikt. Om Oslo-politiet likevel har fulgt opp saken i Kvam i 2014, i forbindelse med deres sikkerhetstiltak rundt Aden, vil de ikke svare på.

«Oslo politidistrikt kan ikke kommentere sikkerhetsrelaterte forhold rundt enkeltpersoner», skriver Oslo politidistrikt i en e-post til NRK.

De påpeker imidlertid at det var politiet i Kvam som tok seg av det operative, altså vaktholdet på biblioteket.

«Når det gjelder operative tiltak som ble iverksatt rundt hendelsen i Kvam, ble disse håndtert av lokalt politi», skriver de.

– Betyr presiseringen av «operative tiltak» at dere ikke vil svare på om Oslo politidistrikt var involvert i undersøkelsene i ettertid?

«Her må jeg nok bare gjenta første del av vårt svar. Oslo politidistrikt kan ikke kommentere sikkerhetsrelaterte forhold rundt enkeltpersoner», skriver Roar Hanssen, kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt.