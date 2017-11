VÆPNA AKSJON: Ein mann skal ha blitt forsøkt skoten med eit gassvåpen gjennom eit nøkkelhol. To menn sit varetektsfengsla i Bergen sentrum.

Fyrte av skot gjennom nøkkelhol – politiet sendte ut væpna styrkar

Væpna politistyrkar arresterte to menn etter at ein mann blei utsett for vald i Sandviken laurdag føremiddag.