Politiet mener de har funnet årsaken til dødsbrannen

Politiet skriver i en pressemelding har nå fått avhørt alle aktuelle personer i forbindelse med brannen i Skraneveien 4. januar og har fått god oversikt over både hendelses- og brannforløpet.

Undersøkelsene omkring brannårsak er ikke sluttført, men alt tyder på at brannen skyldtes elektrisk feil i et apparat på vaskerommet i 1. etasje.

– Sikre på konklusjonen

– Vi kan ikke gå nærmere inn på det, for vi må sluttføre undersøkelsene i laboratoriet. Hva som er årsaken til den elektriske feilen har vi ikke kommet frem til, sier sjef for politiet i Bergen Sør Torgils Lutro til NRK.

Krimteknikere i Vest politidistrikt har sammen med eltilsyn og Kripos kommet frem til årsaken.

– Vi er ganske sikre på at dette er konklusjonen. Vi har sjekket ut andre forhold og står igjen med dette apparatet.

Lutro forteller at politiet er ferdig med alle avhør i saken, og at de har god oversikt over hendelsesforløpet.

– Det er klart det kan dukke opp ting vi ønsker å sjekke ut med aktuelle personer senere. Foreløpig må vi vente på laboratorieundersøkelsene før vi eventuelt må ta nye avhør.

Det er ikke registrert avvik i huset med relevans for brannårsaken ved siste el-kontroll fra Bergen kommunale kraftlag (BKK) i februar 2019.

SOV I TREDJE ETASJE: Moren og hennes tre døtre sov i tredje etasje i dette huset i Skranevegen i Ytrebygda. Mannen hennes og deres eldste sønn var i etasjen under. De prøvde å redde de fire familiemedlemmene, men måtte gi tapt. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Mor og tre barn omkom

Den 41 år gamle moren og hennes tre døtre på sju, ni og fjorten år mistet alle livet etter skadene de fikk i den tragiske husbrannen i Ytrebygda bydel i Bergen lørdag 4. januar.

Alle de fire omkomne oppholdt seg i tredje etasje.

Søsterens mann og deres eldste sønn (18) kom fra brannen uten alvorlige skader. De oppholdt seg i husets andre etasje da det begynte å brenne, mens de fire andre var i etasjen over.

De to skal ha blitt forhindret av en gipsplate da de prøvde å komme seg opp i huset for å redde resten av familien. Mennene skal etterpå ha prøvd å ta seg inn gjennom vinduene i husets tredje etasje, men uten å lykkes.

Familiens yngste sønn (15) skal ikke ha vært i huset da brannen brøt ut.

Familien er opprinnelig fra Syria og kom til Bergen i 2017.

Mandag samlet familie, venner og medelever seg for å ta farvel i Haukelandshallen. Rundt 700 mennesker samlet seg til bønn og minnestund for de døde. Håndballhallen ble valgt fordi ingen av moskéene i Bergen er store nok til å romme det store antallet mennesker som er ventet.

De tre døde jentene var elever ved Aurdalslia barneskole og Ytrebygda ungdomsskole og alle elevene der som vil fikk fri til å dra i seremonien.

OMKOM: Malak Hauro (41), Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9), Norjin Othman (7) Foto: Privat

Verste brann i Bergen på 41 år

Brannen i Ytrebygda er den mest alvorlige brannen i Bergen siden 1979.

Tragedien har gjort voldsomt inntrykk på hele Bergen, ikke minst i det muslimske miljøet, Ytrebygda bydel og de to berørte skolene, hvor det ble holdt minnestund flere dager på rad forrige uke.