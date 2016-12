Politiet måtte bistå festdeltakarar

Politiet rykte ut til ein festklar gjeng som ikkje kom seg på byen i natt. Klokka 00.30 fekk politiet ei noko uvanleg melding frå ein leilegheit i Bergen sentrum. – Ytterdøra hadde gått i vranglås og politiet måtte følgja dei relativt festklare kvinnene ut. Me opplever oftare at me må hjelpa folk som ikkje kjem seg heim etter ein bytur, så dette var litt for nytt for meg, eier operasjonsleiar Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.