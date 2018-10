I februar ble en afghansk familie på to voksne og tre barn hentet ut av et bedehus på Fitjar i Sunnhordland.

Familien påberopte seg kirkeasyl, men politiet mente bedehuset ikke var å regne som en kirke, og brøt seg inn i bygningen. Aksjonen utløste en voldsom debatt om kirkeasyl i Norge.

Pastor Frank Håvik sa i februar at han ville anmelde Politiets utlendingsenhet for hendelsen, men dette ble lagt på is. Håvik sier til NRK han trengte tid til å vurdere om det var riktig å anmelde.

Nå har han kommet fram til at en anmeldelse er nødvendig.

– Jeg reagerer først og fremst på brutaliteten i det som skjedde. Det var tre små barn i menighetslokalet. Likevel knuste politiet seg inn, sier forstander i menigheten Nytt Liv, pastor Frank Håvik.

BRUTT OPP: Slik så døren på menighetshuset ut etter politiet sin aksjon. Foto: Kjetil Rydland / Stord24

– Tok ikke hensyn til barna

Nå har Håvik, med menigheten i ryggen, anmeldt PU til Spesialenheten for politisaker.

Menigheten mener aksjonen var å regne som uforholdsmessig politibrutalitet, brudd på politiinstruksen samt brudd på familiens menneskerettigheter.

– Politiet visste fra tidligere aksjon mot familien at far kunne komme til å gå inn i en psykotisk tilstand som kunne innebære selvmordsforsøk. De tok heller ingen hensyn til at de ville måtte håndtere tre mindreårige barn i kampaksjonen, heter det i anmeldelsen.

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har mottatt den.

– Saken befinner seg ved etterforskningsavdeling Vest-Norge, skriver advokat, Ellen Eikeseth Mjøs i en e-post til NRK.

ÅPNET DØRENE: Sokneprest Tor Magnus Amble sammen med den afghanske faren og den yngste av de tre barna i familien. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– En riktig vurdering

Fylkestinget i Hordaland rettet krass kritikk mot politiet i etterkant av aksjonen, og kalte det et brutalt brudd på stortingsvedtatte regler.

PU mente på sin side at bedehuset ikke var å regne som en kirke. Det holder de fast ved.

Det var Politiets utlendingsenhet (PU) som besluttet at aksjonen skulle finne sted, og hvordan den skulle utføres.

– Politiet foretar som hovedregel ikke pågripelser i kirkebygg eller bedehus tilhørende kirken. Boligen som personene har bodd i er ikke et kirkebygg, skriver fungerende sjef ved juridisk seksjon i (PU), Anne-Karin Storhaug i en e-post til NRK.

Avsnittsleder ved Utlendingsenheten i Sør-Vest politidistrikt, Pål Gjil, står fast ved at det var nødvendig å bryte seg inn i bedehuset for å få familien ut.

– Vi mener vi opptrådte korrekt, sier han.

KNUSTE SEG INN: Det var sterke reaksjoner på Fitjar etter at politiet knuste en rute i denne døren for å ta seg inn. F.v. Geir Vik, Reidun Vik, Frode Sunnhordvik, Marit Janne Sunnhordvik, Alf Helland, Kristin Håvik og pastor Frank Håvik. Foto: Kjetil Rydland / Stord24

Fremdeles i kirkeasyl

I mars tapte familien retten til å bli i landet. Dommen ble anket, og saken kommer opp på nytt i juni 2019.

Familien sitter nå i kirkeasyl i Hønefoss. Håvik sier de har det bra etter forholdene.

– I tiden etter at de ble hentet ut lå guttene sammen med sine foreldre om natten og holdt rundt dem. Først nå makter de å sove i sine egne senger.