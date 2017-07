Politiet jaktar to personar

Minst to personar stakk av etter at bilen dei sat i kolliderte i nærleiken av bomstasjonen ved Sandviken sjukehus. Då politiet kom fram, sat ei ung jente i bilen. – Kvinna var såpass rusa at ein ambulanse tok henne med til Haukeland, seier operasjonsleiar Lars Geitle i politiet. Politiet mistenkjer at dei to personane også var rusa.