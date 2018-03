Politiet jaktar på Audi

Politiet stiller seg opp ved E39 sør for Knarvik etter meldingar om ein uvøren sjåfør i ein Audi. Høg fart og farlege forbikøyringar gjer at politiet tar oppstilling. – Det gjekk så fort at han som meldte dette inn ikkje fekk registrert farta. Det var snakk om fleire nestenulukker i retning Knarvik, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i politeit.