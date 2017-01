Politiet intensiverer jakten på maskert mann med våpenlignende gjenstand

Klokken 03.44 natt til fredag ringte en bilist politiet fra Melkeplassen i Bergen.

– Han bremset ned ved et fotgjengerfelt fordi det sto en mann der som så ut som om han skulle gå over veien. Da bilisten hadde stoppet, kom mannen gående mot bilen, mørkkledd, med maske foran ansiktet, og med det bilisten beskrev som et kort våpen i hånden, forteller politiets operasjonsleder Morten Kronen.

Bilisten tråkket inn gasspedalen og kom seg unna, før han kontaktet politiet.

– Vi sendte opp en god del patruljer, og også hundepatruljer, sier Kronen.

Har skjedd to ganger tidligere

Men en drøy time senere må operasjonslederen konstatere at den mørkkledde mannen ikke er funnet.

– Vi tror nok han befinner seg innendørs et sted, sier Kronen.

Nattens hendelse på Melkeplassen har skjedd to ganger tidligere i løpet av de siste tre ukene, i nokså lignende form. Både 6. og 8. januar skal personer i biler ha blitt oppsøkt av en mørkkledd mann med våpen.

– Vi har hatt nokså identiske meldinger ved to tilfeller i det siste, konstaterer Kronen.

– Oppleves skremmende og truende

Operasjonsleder Morten Kronen Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Mannen som dukket opp i starten av januar ble beskrevet som rundt 1,60 høy, med tildekket ansikt og mørke klær. Politiet sa den gangen at etterforskerne ville se nærmere på saken, men tre uker senere er fortsatt ikke mannen funnet.

Nå vil politiet vurdere å gå hardere til verks, og også finne ut om det var samme mann som dukket opp i natt.

– Det er veldig likt det som har skjedd tidligere, så vi utelukker ikke at det er samme person. Nå vil det nok bli vurdert om man skal sette i gang noen tiltak. Hvilke tiltak det blir, vil vi ikke avsløre, sier Kronen.

Politiet tror altså at de har med én og samme mann å gjøre, og utelukker ikke at han har gjort dette flere enn de tre gangene, uten at de har fått beskjed.

– Det er en som går løs. Vi må få brakt på det rene hvem dette er. Heldigvis har det så langt ikke skjedd noe alvorlig, men slike episoder som i natt kan oppleves både skremmende og truende, så vi vil finne ut hvem dette er, og hvorfor han bedriver slik aktivitet, sier operasjonslederen.