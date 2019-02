– Me er jo sjølvsagt glade for alle nye stillingar me får, men 17 fleire er langt frå nok.

Det seier leiar Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund Vest.

I dag vart budsjettet for politidistrikta offentleggjort. Det viser kor mykje dei ulike delane av Politi-Noreg får å rutta med i 2019.

– Budsjettvinnar

Totalt er løyvingane til politidistrikta auka med 640 millionar kroner, ein auke på 5,1 prosent. Budsjettet var 12.651 milliardar kroner i 2018, og er 13.291 milliardar kroner i år.

– Politidistrikta er vinnarane i årets budsjettfordeling. Det er eg godt nøgd med.

Det skriv stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) i ei pressemelding.

– Dette betyr meir synleg politi, som tryggjer kvardagen for folk.

Statlege løyvingar til politidistrikta (i millionar kroner) Politidistrikt 2018 2019 Endring Totalt 12.651 13.291 5,1% Oslo 3126 3269 4,3% Øst 1636 1750 7,0% Innlandet 799 833 4,2% Sør-øst 1433 1503 4,9% Agder 626 656 4,8% Sør-vest 1044 1097 5,1% Vest 1204 1270 5,5% Møre og Romsdal 508 537 5,6% Trøndelag 924 969 4,8% Nordland 568 593 4,5% Troms 429 454 5,9% Finnmark 354 370 4,6%

Færrast i landet

For heile politi-Noreg samla har Stortinget sett eit mål om 2 polititenestemenn per 1000 innbyggjarar. Rekdal meiner alle politidistrikt burde ha så god dekning.

– Det er sjølvsagt ulike utfordringar i kvart distrikt. Men Vest politidistrikt har såpass store utfordringar med storbyproblematikk, store geografiske avstandar, og olje- og gassinstallasjonane på Sture, Kolsnes og Mongstad at me ikkje bør ligga lågast i landet.

IKKJE NØGD: Leiar Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund Vest meiner 17 fleire polititenestemenn på langt nær fyller behovet i Vest politidistrikt. Foto: NRK

Han viser til at Vest politidistrikt er eit av landets mest underbemanna politidistrikt.

– Me har ei politidekning på 1,45 stillingar per 1000 innbyggjarar, og er sjølvsagt ikkje nøgde med det. Me bør opp til 2.

Berre Møre og Romsdal politidistrikt har like låg politidekning. På toppen ligg Finnmark med 3,06 og Oslo med 2,39 (sjå faktaboks nede).

Manglar 300 politifolk

Vest politidistrikt dekker Hordaland (minus fem kommunar) og Sogn og Fjordane. I følge den nyaste statistikken frå Politidirektoratet har dette politidistriktet 855 polititenestemenn.

Viss dei 589.500 innbyggjarane der skulle hatt ei politidekning i tråd med det nasjonale målet, skulle det vore 1180 polititenestemenn i dette distriktet.

I høve til dette manglar det over 300 stillingar, sjølv etter påplussinga med 17 ekstra i årets budsjett.

– TYNT BEMANNA: Vest politidistrikt har den dårlegaste politidekninga i landet, langt under det nasjonale målet politikarane har sett. Foto: Mette Anthun / NRK

I Vest politidistrikt er 2019-budsjettet 1270 millionar kroner, 66 millionar kroner meir enn i fjor og 17 nye årsverk.

– Dette er mellom politidistrikta som får flest nye stillingar i 2019.

Det skriv stortingsrepresentant Frida Melvær i Høgre i ei pressemelding.

Rekdal er ikkje imponert.

– Det gjer oss betre i stand til å møta utfordringane i forhold til publikums forventningar og politikaranes mål, men er for lite.