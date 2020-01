Politiet hyret inn tiåringer for å forstå TikTok. Nå har de 99.000 følgere

De siste årene har politiet flere steder i landet opprettet såkalte nettpatruljer for å være til stede på internett.

Men ett publikum har vært spesielt vanskelig å nå, nemlig barn i aldersgruppen 10 til 19 år.

I oktober fikk Nettpatruljen i Vest politidistrikt inn fire meldinger fra barn i denne aldersgruppen. Så begynte politidistriktet å legge ut videoer på TikTok, en video- og musikkapp som er uhyre populær blant barn og unge.

Allerede i november steg tallet henvendelser til 48.

Kan varsle med tagging og DM

– Det gikk overraskende bra. I starten var brukerne usikre på om det virkelig var politiet som stod bak kontoen. Så la vi ut flere videoer og responsen var formidabel, sier politioverbetjent Rune Fimreite, leder for Nettpatruljen i Vest politidistrikt.

De er første politidistrikt i landet med egen konto på TikTok, som har en halv milliard aktive brukere.

Der kan barn og andre varsle politiet om upassende innhold og kommentarer ved å tagge @politivest eller sende direktemeldinger.

ALVORLIGE SAKER: Politibetjent Frode Hauge forteller at politiet har fått tips om alvorlige saker gjennom tilstedeværelsen på TikTok. Foto: Åge Algerøy / NRK

Tiåring fortalte om vold

Mange har benyttet seg av muligheten allerede. Blant annet har en ti år gammel jente fortalt at hun blir slått hjemme.

Politiet etterforsker også en sak basert på en video av postkasser som blir sprengt.

Nettpatruljen gir mye av æren til tre barn som ble hyret inn for å fortelle politiet hvordan de skulle nå de yngste gjennom sosiale medier, siden de på Facebook og Instagram kun møtte «de voksne».

– Kjekt å lære politiet noe de har bruk for

SKRYTER: Leif Gunnar Vestbøstad Vik er daglig leder i stiftelsen Barnevakten. Foto: Barnevakten

Ekspertene var tiåringene Hanna, Martine og Mari. De ble invitert til politihuset i Bergen for å fortelle om nettvaner, hvordan TikTok fungerer og hvordan politiet kunne lykkes der.

– Det var artig at vi kunne lære politiet noe de hadde bruk for, for det er ikke så mange voksne som kan TikTok. Vi sa de måtte lage noe trendy, slik at folk ville se på videoene, forteller Mari.

Selv om anbefalt aldersgrense er 13 år, har jentene fått lov av foreldrene å være på TikTok under tett oppfølging.

Hittil har Nettpatruljen publisert seks videoer med til sammen over 6,8 millioner visninger. Mest populær er en video hvor politiet svarer på en utfordring fra Supernytt. Videoen har i skrivende stund 265.000 likes.

– Vi har sett alle videoene. De er blitt veldig flinke, skryter Hanna.

TIL STEDE PÅ NETT: Nettpatruljen i Vest politidistrikt er på plass på Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok. Foto: Åge Algerøy / NRK

Barnevakten: – Utrolig bra!

Stiftelsen Barnevakten, som jobber med fakta og rådgivning om barn og sosiale medier, roser Vest politidistrikt.

– Det er kjempeflott at de setter av ressurser til være til stede der barn og unge er, sier daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

Både Barnevakten og politiet oppfordrer foresatte til å gjøre seg kjent med appen.

– Mange voksne vet ikke engang at TikTok fins. Snakk med barna og få dem til å vise hvordan de bruker appen og hvilke videoer de ser, oppfordrer Vik.