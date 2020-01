Politiet hentet to søppelkasser fra sentralt sted i dobbeltdrapssaken

Hospitset betegnes av politiet som et sentralt sted i etterforskningen av dobbeltdrapet i Bergen.

– Politiet har holdt vakt i natt og undersøkelsene fortsetter i dag, sier politiinspektør Tore Salvesen til NRK onsdag morgen.

Klokken 10.00 tok aktiviteten seg kraftig opp på stedet. Krimteknikere undersøkte blant annet søppelkasser utenfor bygningen.

Til slutt teipet de igjen to kasser og tok med seg begge i en grå varebil.

Foreløpig har ikke politiet kommentert om det er gjort funn av ett eller flere drapsvåpen i saken.

FORTSETTER UNDERSØKELSENE: Også i dag har krimteknikere tatt på seg hvite beskyttelsesdrakter og tatt seg inn i en av etasjene i hospitset. Foto: Christian Lura / NRK

Dumpet etter drap

I Møllendalsveien har politiet fått bistand av Sivilforsvaret til å sette opp et stort oransje telt. Tirsdag ble det også søkt med hunder i området rundt hospitset.

Et av vinduene på hospitset er dekket til fra utsiden.

En kvinne (29) og en mann i 40-årene ble mandag funnet drept i et turområde i Arna utenfor Bergen sentrum. Politiets hovedteori er at drapene har skjedd et annet sted, og så har likene blitt dumpet i området ved Gullfjellet.

Etter det NRK kjenner til er de to påført skader som kan stamme fra kniv eller andre skarpe gjenstander. Også både BT og VG melder dette.

FUNNSTED: To personer ble funnet døde ved en elv i Arna mandag ettermiddag. Politiet har en klar formening om hvor lenge de to har lagt i terrenget. Foto: Ingvild Ulset / NRK

Møtte ikke i fengsling

Tre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap. To av dem blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Det første møtet startet 12.45. Politiet har bedt om lukkede døre. Mannen i 50-årene møtte ikke selv.

- Han er sterkt preget av anklagen. Han er sliten og trenger tid for å komme til ro, sier forsvarer Einar Raaen.

Han legger til at mannen av samme årsak ikke har villet la seg avhøre så langt.

FENGSLING: Forsvarer Einar Raaen møtte uten sin drapssiktede klient i Bergen tingrett onsdag. Foto: Christian Lura / NRK

Den tredje siktede, en mann i 30-årene, satt i avhør med politiet i hele går kveld. Forsvarer Erik Mjell vil ikke kommentere hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

– Det er tøft for ham å være i en slik stuasjon, og ha en slik påstand mot seg, sier Mjell til NRK onsdag morgen.