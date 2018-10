Politiet har pågrepet fire personer

I forbindelse med kidnappingen natt til fredag, har politiet nå pågrepet fire personer. Alle er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette. I en pressemelding sier politiet at de ikke har opplysninger som tilsier at det skal være flere gjerningspersoner under hendelsen som ikke er pågrepet. Aktive søk er derfor avsluttet.