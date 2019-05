Politiet har fått detaljerte opplysninger i Frantzen-saken – starter nye søk

Politiet vil grave på Øvsttun gravplass i Bergen etter opplysninger som de betegner som detaljerte og konkrete. Opplysningene kommer fra nye vitner som har observert noe på stedet, tilbake i 2004 da Trine Frantzen forsvant.

De nye undersøkelsene starter mandag 3. juni og vil pågå senest til tirsdag.

– I løpet av den siste uken har vi mottatt opplysninger fra flere vitner som ikke har vært inni bildet tidligere. Vi vil søke i nye graver, sier politiinspektør Tore Salvesen til NRK.

I en pressemelding skriver politiet at de vil grave manuelt for at eventuelle bevis ikke skal gå tapt. De skal ikke gjøre flere skanninger med georadar, slik de har gjort før.

Av hensyn til etterforskningen vil ikke Salvesen si hvem som har kommet med opplysningene.

SAVNET: 31 år gamle Trine Frantzen fra Os ble meldt savnet i mai 2004. 15 år senere håper politiet på gjennombrudd i saken. Foto: HANDOUT / SCANPIX

Gravde på gravplass

Tidligere i mai gjorde politiet undersøkelser i fem graver på gravplassen, som ligger i Fana i Bergen.

En teori de har jobbet ut ifra er at Trine Frantzen kan ha blitt drept med en overdose narkotika og deretter fraktet til gravplassen på Øvsttun, hvor hun så kan ha blitt gravd ned i en av de nyeste gravene.

Politiet gravde én meter ned i fem graver uten resultater. Gravingen ble avsluttet 21. mai, men etterforskningen holdt fram. Ti dager senere har altså nye tips ført til at de på ny skal grave.

– Vi har hatt håp om å finne Trine Frantzen hele tiden, og det håpet har ikke blitt mindre nå, sier han.

Les også: Har finkjemmet fem graver i jakten på savnede Trine Frantzen

ØVSTTUN: Gravplassen ligger like ved plassen der Trine Frantzen sist ble sett før hun forsvant i 2004. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Savnet siden 2004

31 år gamle Trine Frantzen fra Os ble meldt savnet 13. mai 2004. Hun ble sist sett på en fest på Øvsttun i Fana natt til 7. mai. I august 2004 begynte politiet å behandle saken som en mulig drapssak.

To personer ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt på bevisets stilling året etter. En ny tv-dokumenter og nye vitneforklaringer i vinter gjorde at politiet satte i gang søk med geoskanning på kirkegården på Øvsttun.