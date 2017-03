Renseanlegget ligger på Gjernesmoen på Voss. Leder ved renseanlegget, Ove Hegg, oppdaget oljeutslippet 21. februar.

– Vi oppdaget lukt og synlig olje i bassenget inn til renseanlegget. Det var ikke noe oljefilm på bassenget, men vi merket at det var svart slam, sier Hegg.

På vei inn i renseanlegget blir avløpsvannet forbehandlet for å ta bort fett og søppel. Deretter går slammet inn i en biologisk renseprosess, hvor bakterier bryter ned organisk materiale. Det er her det er kommet olje inn i systemene.

– Den biologiske prosessen ved renseanlegget stopper helt opp, noe som gir store økonomiske konsekvenser. Vi bruker veldig lang tid på å komme i gang igjen råtnetanken, sier Hegg.

Det var Avisa Hordaland som omtalte saken først.

LEDER: Driftsleder på renseanlegget, Ove Hegg, anser saken som miljøkriminalitet. Foto: Voss kommune

Les også: Slapp ut 100.000 liter forurenset vann

Skader for over 300.000 kroner

Ansatte på renseanlegget har tidligere hatt en mistanke om oljeutslipp, men 21. februar oppdaget de den store forurensningen.

– Vi har andre utslipp som ikke har betydning for miljø eller økonomi, og pleier da å finne ut hvor store konsekvenser dette vil få før vi går ut med noe, sier Hegg.

Kommunen anslår at det er gjort skader for over 300.000 kroner. Dette beløpet kan øke når de får oversikt over hvordan slammet må håndteres.

– Hvordan kan olje komme inn i renseanlegget?

– Normalt skal det ikke komme olje i anlegget. Det skal bare være menneskeavfall og papir. Årsaken kan enten være skade på en oljekilde eller en bevisst handling, sier Hegg.

Les også: Skulle rense veien for forurensing – her spyles slamvann rett ut igjen

Anmeldes

Etter prøver og analyser, valgte de å gå til anmeldelse på onsdag.

– Dette er miljøkriminalitet, slik vi ser det, også får det være politiet som får finne ut om det er et uhell eller ikke, sier Hegg.

Politiet bekrefter at de har mottatt anmeldelsen, og sier at de vil etterforske saken.