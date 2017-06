Politiet dirigerer på E39

To politipatruljer er sendt ut for å få bilister på E39 i nordgående retning mellom Hop og Minde til å dempe farten grunnet oljesøl i veibanen. Det er meldt om flere nestenulykker i morgenrushet, og Vegvesenet har sendt ut entreprenør for å strø og skilte. – Folk må kjøre veldig forsiktig, sier politiets operasjonsleder Terje Magnussen.