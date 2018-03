Politiet brukte pepperspray

En person på Bømlo satte seg kraftig til motverge da en politipatrulje kom for å utføre en forkynnelse, torsdag formiddag. Mannen stakk fra stedet, men ble innhentet av politiet. De måtte bruke pepperspray for å få kontroll på han. Mannen ble sendt til legevakten for sjekk og er anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann, skriver politiet på Twitter.