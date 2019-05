Politiet avsluttet fest

Etter at festen gikk over styr bestemte politiet seg for å stenge et utested i Bergen sentrum. Neste års russ var samlet der. – Det var solgt 250 billetter, men det var mange flere gjester. Flere var overstadig beruset og enkelte var ikke gamle nok til å drikke alkohol. En person er sendt til barnevernsvakten og flere er anmeldt for drikking på offentlig sted, sier operasjonsleder Tatjana Knappen.