Politiet avsluttar etterforsking

Politiet veit ikkje korleis mannen som døydde i drukningsulukka i Nordhordland skjærtorsdag, hamna i sjøen. Mannen si fiskestong vart funnen under brua på Radøy-sida. – Me får nok aldri vita kva som førte til at mannen og hunden hamna i sjøen. Straumen i området er kraftig og me har berre vitneobservasjonar på at mannen har reke med straumen, seier lensmann Kjell Idar Vangberg i Nordhordland politidistrikt.