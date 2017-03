Politibudsjettet: Slik fordeles 16 milliarder

I Politidirektoratets disponeringsskriv kommer det frem hvordan årets budsjett på drøye 16,2 milliarder fordeles. Mot budsjettet i 2016 øker årets budsjett med 2,2 milliarder kroner.

Hovedtrekkene er:

Alle politidistrikt får mer penger

Politidirektoratet kutter

Utlendingsenheten kutter

Stor økning i bevilgning til IKT-tjenester

Budsjettet er det første som kommer etter Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet utviklet nye hovedmål for politiet. De to hovedmålene er å redusere alvorlig kriminalitet og redusere sårbarhet i samfunnet.

Budsjettrammer for politidistriktene i millioner, 2016 og 2017 Politidistrikt 2016 2017 Oslo 2 553 2 877 Øst 1 317 1 541 Innlandet 629 751 Sør-Øst 1 206 1 387 Agder 507 590 Sør-Vest 859 995 Vest 998 1 190 Møre og Rosmdal 411 464 Trøndelag 754 875 Nordland 508 545 Troms 257 377 Finnmark 282 318 Ikke fordelt 16 8 Sum 10 293 11 920

Kutter i direktoratet

Politidirektoratet får 301 millioner kroner til intern drift. Ifølge budsjettdokumentet er dette en total nedgang på ti prosent, til tross for at det er mer penger i budsjettet enn i fjor. Ifølge Dagbladet er dette blant annet fordi pensjonsforpliktelser, som tidligere lå under Finansdepartementet, nå overføres til Politidirektoratet.

Rammene for Politiets utlendingsenhet (PU) går ned. Enheten er den som blant står for returnering av personer uten lovlig opphold i Norge. Likevel får enheten midler for å øke tvangsreturene fra 7.800 til 9.000. Midlene for retur er tildelt til alle distrikt, og Politidirektoratet mener at distriktene skal ha bedre mulighet til å satse på returnering.

Budsjettrammer for politiorganer og andre, 2016 og 2017 Organ 2016 2017 Utrykningspolitiet 102 112 Kripos 521 551 Økokrim 158 171 Politiets utlendingsenhet 652 627 Namsfogden i Oslo 76 83 Nasjonalt ID-senter 33 36 Politiets IKT-tjenester 658 948 Politiets fellestjenester 147 184 Politihøgskolen 21 25 Politidirektoratet 264 301 Felles nasjonale driftsutgifter 339 506 Utviklingsportefølje 695 771 Sum organer og nasjonale utgifter 3 665 4 326 Politidistriktene 10 296 11 920 Totalt 14 001 16 246

Får penger til sykkel-VM

En av sakene som får ekstraordinære midler er sykkel-VM i Bergen. Vest politidistrikt får 26 millioner kroner til å dekke utgiftene som dukker opp når arrangementet skal avholdes i september.

– Vi er spesielt fornøyd med at vi har fått en finansiering rundt sykkel-VM og rundt Flesland. Vi har fått nye stillinger og er fornøyd med øremerkede midler til barn og unge, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese i Vest politidistrikt.

Bergen har også fått 4,2 millioner i økte rammer til drift av barnehus. Totalt styrkes barnehusene i Norge med 58 millioner kroner, og har en budsjettramme på totalt 187 millioner kroner.

I skrivet står det også at politiet trenger mer kunnskap om etterretning og etterforskning knyttet til kriminalitet på det såkalte mørke nettet. I kjølvannet av den omfattende Dark Room-saken har overgrep mot barn på nettet blitt satt på agendaen.

Ansetter 350 nye

Politiet har tidligere fått kritikk for at nyutdannede betjenter ikke får jobb i politiet, til tross for at de mener det er for få politifolk. I budsjettet loves det midler til å ansatte hele kullet som gikk ut i 2016 og også det nye kullet som går ut fra Politihøgskolen til sommeren.

Det blir opprettet 350 nye årsverk i år, i tillegg til å dekke etterslepet fra i fjor. Av de 350 er kun i Oslo. Sør-Vest politidistrikt får flest nye politifolk med 42 nye årsverk.