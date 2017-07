Politibåten mindre på sjøen

Vest politidistrikts politibåt brukes mindre enn før. «Årsaken er et stramt budsjett der andre politioppgaver er gitt høyere prioritet», skriver Morten Ørn (bildet), fungerende leder for Fellesoperative tjenester, i en e-post til BT. Distriktet har kun én politibåt, noe Senterpartiets Kjersti Toppe er kritisk til. Politiets Fellesforbund mener årsaken til at båten brukes mindre er at politireformen ikke er tilstrekkelig finansiert.