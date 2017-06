Politi i kontakt med bileigar

Politiet bekreftar at personar har stukke av frå ein bil som blei funnen på Kleppestø på Askøy. Bilen hadde ein god del skadar, og politiet er på vakt, og i kontakt med bileigar for nøsta opp i dette. – Me vil kontrollera at dei som var i bilen er i god form, seier operasjonsleiar i Hordaland, Kjersti Eidsnes.