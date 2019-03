Plastgraver i Florø skapar problem

Ved Florø gravplass er det funne plastgraver. Og dette kan skape problem for ei planlagd bustadutbygging, skriv Firdaposten. På 50-talet og nokre tiår framover blei dei døde pakka inn i plastfolie før dei vart lagde i jorda. Målet var å unngå lukt, men det gjer også at jorda blir vanskelegare å bruke om att. Politikarane i Florø skal no vurdere om dei må kartlegge omfanget meir nøyaktig.