Planstopp for ny Vossabane

Planleggingen av ny jernbane mellom Arna og Voss kan stoppe opp. Bane Nor som står for planleggingen har ikke fått bevilget mer penger. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til Bergens Tidende at han skal se på saken. Hvis planleggingen fortsetter kan byggestart for prosjektet bli i 2022.