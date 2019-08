Pinky (29) har jobbet som fast ansatt ved seks ulike sykehjem på ett år

– Jeg liker utfordringer, og det er kjekt å hilse på nye folk og nye beboere. Det har vært litt mye frem og tilbake, men det har gått fint, sier Pinky Yamson.

Som ansatt i Bergen kommunes eget «vikarbyrå», er 29-åringen på jobb ved Kolstihagen sykehjem. Det er ett av seks arbeidssteder Yamson har vært innom siden hun ble ansatt for et år siden.

Det viktigste for Yamson er at hun har fast, full stilling. Det har også vært byrådets hensikt med bemanningsbyrået: å få flere inn i faste, hele stillinger i helse- og omsorgssektoren, uten å bruke private bemanningsbyråer.

– Mer forutsigbarhet

I stedet for å bruke innleide vikarer, har kommunen et system som skal sikre at de ulike sykehjemmene får fordelt fast ansatte etter behov. Ap/V/KrF-byrådet trekker frem økt forutsigbarhet som en klar fordel.

– På denne måten vet de ulike enhetene ute i tjenestene hvem som kommer på jobb, sier finansbyråd Håkon Pettersen (KrF).

I løpet av det året ordningen har eksistert er 29 personer ansatt i faste stillinger gjennom kommunens byrå. En suksess, mener byrådet.

Men privatisering eller ikke av offentlige tjenester er som kjent en tydelig skillelinje mellom den røde og blå siden av politikken, og Høyres byrådslederkandidat er ikke overraskende uenig med Pettersen.

– Dette hadde vært en god idé dersom man så at antall heltidsstillinger økte betydelig. Slike effekter har vi ikke sett, og da kan vi spørre oss om dette er rett verktøy, sier Harald Victor Hove.

Vil prioritere kommunale byråer

Kommunen har hatt som mål å kutte ut private bemanningsbyråer og bare ansette folk gjennom sitt eget byrå. Dette er en underlig prioritering, mener Hove.

– Det er ikke viktig for meg om tiltaket er kommunalt eller privat. Det viktigste er at det fungerer. Jeg synes byrådet burde vært mer ambisiøse og invitert private inn for å få folk inn i faste, hele stillinger, sier han.

Håkon Pettersen sier kommunen har dårlige erfaringer med private vikarbyråer.

– Med vårt vikarbyrå får man være fagarbeider og ha en fast turnus å forholde seg til, sier Pettersen.

Vurderer å legge ned tilbudet

Hove vil ikke garantere for at tiltaket kommer til å fortsette, hvis Høyre vinner valget til høsten.

– Vi må først og fremst se hvilke resultater byrådet viser til.

Pinky Yamson sier tiltaket vært uvurderlig for henne.

– Det er viktig for meg å være fast ansatt. Jeg tenker på fremtiden min og pensjonen min, sier hun.