Det var like etter klokken 16 nødetatene rykket ut til et næringsbygg i Uskedalen i Kvinnherad. Her fant de en person, som var skadd i en eksplosjon.

– Ambulansepersonell kom raskt til stedet og ga førstehjelp, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Han kan ikke si noe om hvor alvorlig skadet mannen er.

EKSPLOSJON: Uskedalen ligger langs Hardangerfjorden i Kvinnherad.

Trolig propaneksplosjon

Det er trolig propan som har eksplodert, opplyser 110-sentralen.

– Det skal ikke være mer som kan eksplodere, men vi tok likevel alle forholdsregler, sier Ole Jacob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.

Politiet ba i en periode om at folk ikke oppsøkte området. Klokken 17 meldte de at situasjonen var under korntroll.

Brannvesenet har søkt gjennom hallen der eksplosjonen oppstod og har ikke funnet flere personer.

Saken etterforskes videre av Hardanger lensmannsdistrikt.