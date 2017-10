To bilar frontkolliderte i Fresviktunnelen på riksveg 13 nord for Tyssedal torsdag ettermiddag.

Tre personar sat i dei to bilane som frontkolliderte i Fresviktunnelen på riskveg 13 nord for Tyssedal litt over klokka 16 torsdag. Éin person skal vera skadd.

– Dei materielle skadene er store, opplyser vaktkommandør Arne Corneliussen i 110-sentralen i Hordaland.