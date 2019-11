Person omkom i frontkollisjon på E39

Politiet fekk melding om at ein lastebil hadde kollidert med ein personbil, rett vest for Sundførvågen på Sundførvegen. Ulukka har ifølgje operasjonssentralen skjedd rundt ein kilometer sør for fylkesgrensa.

Framme på staden melde dei om at det er ei alvorleg ulukke.

– Det er ei alvorleg ulukke, og me er i gang med å snakka med vitne for å få ei forklaring på kva som har skjedd her. Det er skilta omkøyring, og vegen kjem til å bli stengd i lang tid, seier operasjonsleiar Jostein Reiestad i Sør-Vest politidistrikt

NRK får stadfesta at ein person er omkomen. Dei pårørande er enno ikkje varsla.

KOLLISJON: Ulukka skjedde rett sør for fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland

Store skader

Operasjonsleiaren omtalar skadeomfanget som omfattande.



– Det er store skader på bilen. Eg kjenner ikkje til fartsgrensa på staden, men det er på E39, seier Reierstad.

Meldinga om at ein personbil og ein lastebil hadde kollidert på E39 Sundførvegen kom klokka 09.12.

Vegen er stengd mellom Våg i Tysvær og Haukås i Sveio.

– Vi har seks dirigentar ute som leier trafikken bort frå ulukkesstaden, seier trafikkoperatør Kristian Fauskan ved Vegtrafikksentralen.

Han oppmodar bilistar som skal sørfrå mot Sveio og Bergen til å ta av frå Aksdal mot Haugesund, og kome seg inn på fv. 47 via E134.