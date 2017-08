Politiet fikk klokken 20.02 onsdag melding om at en person var knivstukket på Møhlenpris i Bergen.

– I tillegg skal en person være skadet etter å ha blitt slått, sier operasjonsleder Arve Samsonsen.

De to er tatt hånd om av helsepersonell. Skadeomfanget er uvisst.

Politiet er i området med store mannskaper.

– Det skal være flere mistenkte som er stukket fra stedet. Vi har en del politipatruljer ute og leter etter dem, sier Samsonsen.

Voldsepisoden skal ha skjedd i forbindelse med et masseslagsmål ved fotballbanen på Møhlenpris. I 20.45-tiden er en politipatrulje på stedet og avhører et vitne, mens andre patruljer leter etter de mistenkte.

NRK har snakket med et vitne som forteller at masseslagsmålet brøt ut etter at et 20-talls personer hadde samlet seg på den lille fotballbanen ved siden av hovedbanen på Møhlenpris.

– Vi var på fotballbanen, så var det to gjenger som begynte å småkrangle. Det virket egentlig som om de ble enige om å komme seg vekk. Men så begynte de å krangle enda mer, og i det de kommer til porten på vei ut av banen, begynner de å sloss, sier vitnet.

FRAKTES BORT: Mannen som ble knivstukket og liggende igjen på fotballbanen fraktes bort i ambulanse. Foto: 03030-tipser

Han vil ikke ut med navnet sitt i frykt for represalier fra personene som var involvert i masseslagsmålet.

– Det var minimum 20 personer som var involvert. Det var flere som hadde kniver i begge gjengene. Det var helt vilt. Flere ble knivstukket, slått med belter og knyttnever, sier vitnet, som filmet store deler av hendelsen.

Politiet har meldt at to personer ble skadet, men ifølge vitnet NRK har snakket med, ble minst fire-fem personer slått i ansiktet, og flere knivstukket eller forsøkt knivstukket.

Én mann ble liggende igjen på banen med knivskader i skulderen.

– Han reiste seg først, men kollapset etter en stund. Politiet satt med ham før ambulansepersonellet kom. De fraktet ham bort på båre, forteller vitnet.