Person funnet død på byfjellene

Vest politidistrikt ble i dag kl. 1655 varslet om at en person var funnet død i et vann på Nattlandsfjellet i Bergen. Politiet er nå på stedet. Det fremstår som personen har vært død lenge, ifølge en pressemelding. Politiet har ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart, men forholdet vil rutinemessig bli etterforsket. Personen er ikke identifisert, og politiet vil ikke gi informasjon om kjønn og alder.