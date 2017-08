Person falt fra balkong

En personer er fraktet til Haukeland universitetssjukehus etter et fall fra en balkong på Danmarksplass i natt. – Personen falt over et rekkverk og rundt tre meter ned. Vedkommende var bevisst da politiet kom til stedet, og ble fraktet til sykehus. Utover det kjenner jeg ikke skadeomfanget, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.