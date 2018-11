Permitterer 57 tilsette

Åstveit Helsesenter permitterer 57 tilsette på grunn av sjukepleiarstreiken, skriv BA. 16 av 18 sjukepleiarar ved senteret vart tekne ut i streik for to veker sidan. Institusjonsleiar Tone Kallekleiv seier at streiken gjer at det er uråd for dei å halda fram drifta.